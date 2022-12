La sosta porta male al Toro: dopo Singo, si teme un lungo stop per Linetty

Per Karol Linetty l’ultimo periodo non è stato dei migliori: dalla non convocazione con la Polonia all’infortunio accusato ieri

Beatrice Andreello

Il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar non è ancora iniziato e per Ivan Juric sono già due le notizie negative che arrivano dall’infermeria granata: si sono fermati prima Singo, con una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, e ieri - mercoledì 7 dicembre - è arrivata poi la notizia di Linetty, che ha accusato una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra.

Toro, secondo grave infortunio in pochi giorni — Ancora non è definita l’entità dell’infortunio accusato da Karol Linetty durante l’allenamento mattutino di ieri, ma certo è che il tecnico croato dovrà fare a meno dei due giocatori granata per tutta la preparazione del mese di dicembre. La speranza, ovviamente, dello staff medico è quella di recuperarli entrambi per la ripresa del 4 gennaio, quando ripartirà la Serie A con Torino-Verona. Quest’oggi, il polacco si sottoporrà ad ulteriori esami per verificare la gravità dell’infortunio, e per stabilire le conseguenti procedure da seguire per il suo recupero.

Juric, senza Linetty poche alternative in mediana — Oltre che per Karol Linetty, dunque, si può parlare di sfortuna anche per Ivan Juric: è stato colpito uno dei reparti che già sono in “emergenza” da sè: a centrocampo, infatti, il tecnico croato non ha molte alternative su cui contare, e di certo lo stop obbligatorio di Linetty non è un punto a favore, con i soli Ricci e Lukic come alternative di prima fascia su cui poter contare. Il serbo, peraltro, poichè reduce dal Mondiale si unirà al gruppo solo a ritiro inoltrato. Il ritiro in Spagna, quindi, potrà essere anche un’opportunità per sperimentare nuove scelte di formazione. Per l'amichevole contro l'Espanyol, al fianco di Ricci potrebbe giocare uno tra Adopo e Ilkhan.

Linetty, la ripresa del campionato per riscattarsi — Linetty non è certo reduce da un mese fortunato, visto che in precedenza il ct della Polonia lo ha tagliato fuori dai convocati per il Qatar. Sicuramente, per qualsiasi calciatore, l’esclusione da una competizione mondiale - considerando anche le prestazioni ottenute dal granata nella prima parte di stagione, le quali erano state positive - non è una buona notizia. Linetty aveva reagito nel migliore dei modi, segnando a Roma nell'ultima gara del 2022, ma ora si deve fermare e alle porte c'è uno stop di svariate settimane.