Toro, Lukic potrebbe tornare titolare. Anche sulla trequarti

“Abbiamo poche opzioni, se non c’è Radonjic metto un centrocampista. Vi ho già parlato di Lukic. Si è allenato questa settimana come si deve e con lo spirito giusto, è probabile che giochi dall’inizio. Per il resto non abbiamo tante opzioni per fare molti cambi”. Queste alcune delle parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta a proposito di Sasa Lukic. Secondo quanto affermato dal tecnico questa mattina in conferenza (QUI le dichiarazioni complete), il serbo Nemanja Radonjic non è al meglio (ha lamentato alcuni dolori fisici dopo la partita con la Cremonese) e per questo Juric potrebbe scegliere di schierare dall'inizio proprio Lukic.