Toro, match day: alle 20:45 la gara col Venezia. Alle 11 in campo la Primavera

I granata di Juric scenderanno in campo questa sera all'Olimpico Grande Torino contro la squadra veneta

Quest’oggi alle ore 20:45 i granata di Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Olimpico "Grande Torino" per sfidare il Venezia di Paolo Zanetti nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.