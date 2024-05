Toro-Milan, i precedenti: la scorsa stagione decisivi i gol di Djidji e Miranchuk

Sabato 18 maggio alle ore 20.45 tra le mura del Grande Torino i granata affronteranno lil Milan di Stefano Pioli: i rossoneri sono reduci dalla vittoria per 5-1 contro il Cagliari. I granata di Juric invece arrivano a questa partita dopo il 2-1 in trasferta al Bentegodi con il Verona: attualmente il Toro è a meno tre dall'ottavo posto occupato dalla Fiorentina e la qualificazione in Europa è ancora possibile. Il bilancio tra le due squadre allo stadio Olimpico Grande Torino è positivo per i granata: su un totale di 79 confronti, sono 25 le vittorie del Toro, 36 i pareggi e 18 le sconfitte.