Toro News Award 2022/2023: vota il miglior granata della stagione!

Il Torino vince in trasferta al Bentegodi contro il Verona di Zaffaroni per 0-1: decisivo è stato il gol di Nikola Vlasic col suo sinistro da fuori arrivato al 29' del primo tempo. Con questi tre punti pesanti conquistati in terra veneta, la squadra di Juric su è portata a quota 49 in classifica (a pari punti con Fiorentina e Monza che hanno sconfitto rispettivamente Udinese e Napoli). Anche dopo questa sfida, torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.