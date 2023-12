Toro, non c’è urgenza per il contratto di Linetty: il club ha opzione di rinnovo

Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 ma c'è un opzione che la società può attivare per il prolungamento di un anno

Federico De Milano Redattore

In questo periodo del campionato per il Torino uno dei migliori in campo e dei più affidabili risulta spesso essere Karol Linetty. Il centrocampista polacco sta approfittando al meglio del periodo di difficoltà di Samuele Ricci che non riesce ad entrare in forma a causa di alcuni guai fisici. Nelle ultime partite in cui, a detta del tecnico Ivan Juric, il Toro si è ripreso si è visto un ottimo Linetty per il quale arrivano anche delle novità in merito alla sua situazione contrattuale.

Linetty in scadenza nel 2024 ma il club ha l'opzione per il prolungamento di un anno — Al termine della partita di ieri sera contro l'Empoli che ha visto il Torino uscire vincitore per 1-0, il patron granata Urbano Cairo si è fermato all'uscita dallo stadio per rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti. Euforico per la vittoria della sua squadra, l'imprenditore alessandrino ha anche confermato che la società non ha urgenza di contrattare con Linetty un eventuale rinnovo di contratto. L'attuale scadenza dell'accordo che lega l'ex Sampdoria al Toro scade effettivamente a fine stagione. Il club però - come racconta lo stesso Cairo - dispone di un'opzione per prolungare di un altro anno il contratto di Linetty. Questo è certamente motivo di sollievo per Juric e i tifosi granata perché il numero 77 polacco in questa fase di campionato è sempre titolare ed è un giocatore al quale è difficile rinunciare.

Juric si fida del polacco e pure grazie a lui ha ripreso la giusta rotta — Linetty non è soltanto un calciatore affidabile in mezzo al campo ma pure un elemento molto prezioso nello spogliatoio. Nel periodo di inizio stagione che è stato senza dubbio uno dei peggiori fin qui nel triennio di Juric, il centrocampista polacco è stato di esempio per la squadra. "Ho permesso cose che non ho mai accettato in vita mia. E ho perso la squadra, a un certo punto. Poi mi hanno aiutato molto giocatori come Tameze e Linetty a riprendere in mano la situazione", ha spiegato dopo la vittoria sull'Empoli lo stesso Juric. Non è un caso che nelle ultime partite l'ex Sampdoria sia diventato così importante per tutta la squadra. Giocatori di esperienza e con la testa sulle spalle come lui e Tameze sono stati un traino per il resto del gruppo per uscire da un momento critico. Nei prossimi mesi quindi è lecito attendersi che il Torino attivi l'opzione per permettere a Linetty di restare almeno ancora un altro campionato in granata.

