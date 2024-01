Toro, occasione da non sprecare alla ripresa: subito quattro gare abbordabili

Dal Cagliari al Lecce, gare ricche di insidie ma da non sbagliare per puntare all'Europa

Un fine settimana libero per gli impegni della Lazio in Supercoppa, poi Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce. Sarà una ripartenza di fuoco per il Toro, atteso da fine gennaio in avanti da quattro partite da non sbagliare. Quattro gare ricche di insidie ma in cui i granata affronteranno squadre che, sulla carta, sono inferiori. Un'occasione che non andrà dunque sprecata per restare agganciati al treno europeo e tentare l'aggancio alle prime sette posizioni. Juric avrà comunque a disposizione dieci giorni per lavorare con la squadra al completo e preparare la sfida.

Subito Cagliari e Salernitana — Quelle in vista saranno partite abbordabili ma dall'esito tutt'altro che scontato, a partire dall'anticipo di venerdì 26 gennaio in casa del Cagliari. Gli uomini di Ranieri stanno costruendo le proprie fortune in casa e sono impegnati in piena lotta per non retrocedere. La partita in Sardegna non sarà facile e ne sa qualcosa ad esempio il Bologna, sconfitto nell'ultimo turno. La settimana successiva arriverà la sfida casalinga contro la Salernitana, ultima in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza: una gara che i granata dovranno necessariamente vincere per ambire a un piazzamento importante.

Trasferta a Reggio Emilia, poi il Lecce prima di un filotto di fuoco — Una volta affrontate Cagliari e Salernitana, il Toro farà visita ad un Sassuolo che mai come quest'anno ha stentato in campionato. Appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione per i neroverdi, che in stagione hanno alternato pesanti crolli a scalpi di lusso (due settimane fa è toccato alla Fioretina). Seguirà la gara casalinga contro un Lecce in calo nelle ultime settimane ma pur sempre con quattro punti di vantaggio sulla terzultima: anche in questo caso una partita che i granata saranno chiamati a vincere per puntare alle prime sette posizioni. Anche perché, dopo un filotto abbordabile, si presenteranno quattro partite che, ad oggi, si possono definire scontri diretti, contro Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Arrivarci con una classifica importante sarà fondamentale: il Toro non dovrà sprecare le prossime quattro gare.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.