Toro, oltre 2 mila tifosi in più in media allo stadio: paga il lavoro di Innocenti

È cresciuta in media di oltre duemila spettatori a partita l'affluenza alle partite del Toro. Quello relativo agli spettatori è un tema tornato di grandissima attualità dopo le parole di Juric che hanno acceso un profondo dibattito, tale da portare all'organizzazione di una conferenza stampa straordinaria. Nella stagione in corso il valore ha superato abbondantemente le ventimila unità, attestandosi a quota 21.783. Un passo in avanti rispetto al campionato 2022/2023, quando ci si fermò a quota 19.508. Un anno fa il numero di spettatori faticava però a decollare, anche nelle ultime giornate in cui i granata erano ancora in corsa per un piazzamento europeo. Poco sensato prendere invece in considerazione quanto avvenuto nel 2021/2022, stagione senza abbonamenti e con la riapertura degli stadi a piena capienza avvenuta solamente ad aprile.