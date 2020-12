Toro, per l’Udinese Ansaldi è in dubbio: quasi impossibile il recupero di Verdi e Murru

Se finora il Torino ha dovuto fare i conti con diverse defezioni, la situazione non migliorerà di molto in vista del prossimo match contro l’Udinese. Gli infortuni si susseguono nella squadra granata. Siamo nel secondo giorno della settimana e già oggi si può affermare che, a meno di clamorosi miracoli, non ci saranno contro la squadra di Gotti Simone Verdi e Nicola Murru. Entrambi hanno già saltato il Derby della Mole e sono destinati a rimanere ancora ai box: i due giocatori sono alle prese con distrazioni muscolari che difficilmente saranno smaltite entro sabato, e per Verdi – che è al secondo infortunio in pochi giorni alla coscia destra – sarà usata particolare cautela. E Cristian Ansaldi ci sarà? La notizia giunta ieri del suo problema ai flessori della coscia destra ha preoccupato un po’.

IL PUNTO – Per ora, pare trattarsi del “solito” affaticamento muscolare che ciclicamente affligge il sudamericano ex Inter. Ieri ha svolto semplicemente terapie in compagnia di Verdi e Murru, mentre oggi i consueti esami strumentali faranno luce e diranno allo staff medico granata se c’è lesione muscolare oppure no. Sicuramente, Ansaldi resta al momento in dubbio per l’Udinese. La sua assenza peraltro sarebbe pesante per Giampaolo che gli ha affidato per tre volte consecutive la maglia da titolare (Inter, Sampdoria e Juventus), anche perchè, come detto, salvo sorprese mancherà anche l’altro esterno mancino Murru.

RIENTRI – Dunque, la settimana non è iniziata sotto una buona stella. Guardando il bicchiere mezzo pieno, tuttavia, si può osservare che i reduci dal Covid avranno una settimana di allenamenti nelle gambe. Giampaolo, perciò, potrà fare maggiore affidamento su Mergim Vojvoda, Amer Gojak e Sasa Lukic. Mentre già oggi, a maggior ragione dopo la ricaduta di ieri, c’è la certezza che il Torino non avrà nemmeno in panchina Vincenzo Millico, che sta convivendo da inizio stagione con una serie di acciacchi.