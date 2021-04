Toro, riecco Rodriguez: dalle polemiche al “compitino” apprezzato da Nicola

Il difensore svizzero con il Bologna è tornato a giocare titolare dopo 6 panchine consecutive

A Bologna, Davide Nicola ha sorpreso, decidendo di schierare Ricardo Rodriguez dal 1' sulla fascia sinistra nel 3-5-2. Il giocatore svizzero - voluto in granata dall'ex tecnico Marco Giampaolo - con Nicola non ha trovato molto spazio: sulle 15 presenze totali fino ad ora in campionato, ben 12 le ha collezionate con il tecnico di Giulianova. Solo 3 sono state dunque le chances concesse da Nicola a Rodriguez fino a questo momento: l'ultima volta in campionato aveva giocato a Crotone (era il 7 marzo) come braccetto di sinistra di una difesa a tre in grande emergenza, al Dall'Ara è stato avanzato come quinto di centrocampo, ruolo che aveva già ricoperto tra dicembre e gennaio con Giampaolo.

PRESTAZIONE NON BRILLANTE - Schierato in questo ruolo, ormai si è capito, Rodriguez è una scelta difensivista. Era preventivabile che il tecnico granata a Bologna facesse turnover lasciando Ansaldi in panchina e la scelta di Nicola è ricaduta proprio sulla svizzero che ha vinto il ballottaggio con Murru: molto probabilmente l'allenatore granata ha scelto il numero 13 per arginare meglio Orsolini. "Rodriguez ha fatto quello che gli avevo chiesto, ossia tenere la posizione", ha detto Nicola a fine gara. In effetti l'attaccante esterno del Bologna non si è reso protagonista e si può dire che lo svizzero abbia svolto bene il suo "compitino". Di certo, però, non ha dato supporto nella fase offensiva della squadra e da questo punto di vista ha fatto sentire la mancanza di Cristian Ansaldi su quella fascia.

POLEMICHE - Proprio per questo alcuni tifosi granata non hanno risparmiato critiche all'ex Milan, nei cui confronti si sono rivelate un'arma a doppio taglio le polemiche dell'agente del giocatore svizzero delle ultime settimane: "Non riusciamo a trovare una ragione chiara per cui Ricardo non viene utilizzato regolarmente - ha detto il suo procuratore Haroon Masoodi -. Penso che la poca esperienza dell’allenatore non gli faccia apprezzare lo stile di gioco e le qualità di Ricardo e non capisca bene come metterle concretamente in pratica". Dopo la prestazione del giocatore svizzero con il Bologna i tifosi sui social non hanno perdonato le parole dell'agente rispondendogli virtualmente con ironia: "Vedi perchè non gioca?". Nicola ha dimenticato tutto questo dando fiducia a Rodriguez a Bologna anche per coinvolgere pure lo svizzero nella missione salvezza: in un finale di campionato così tirato tutti devono remare dalla stessa parte e non ci devono essere scontenti. Tuttavia, considerando tutto, non ci sarebbe da stupirsi se contro il Napoli fosse Ansaldi il titolare sulla corsia di sinistra.