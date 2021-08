Toro, Sanabria trequartista con la Cremonese? L’idea potrebbe durare nel tempo

Juric, non volendosi privare del contributo del paraguaiano né di quello del capitano, sta escogitando un piano di convivenza tra i due

Nel modulo adottato da Ivan Juric (3-4-2-1) occorre una sola punta, ma il tecnico granata al momento ne ha tre a disposizione: Andrea Belotti, Simone Zaza e Antonio Sanabria. Proprio quest'ultimo è considerato dal croato uno dei pilastri da cui ricominciare e non potendone fare a meno, l'attaccante paraguaiano è stato provato anche come trequartista, ruolo che potrebbe ricoprire anche in vista del prossimo impegno della squadra granata: la partita di Coppa Italia contro la Cremonese in programma domenica sera allo stadio Olimpico Grande Torino. É una soluzione che potrebbe essere suggerita anche dall'affaticamento che ha fermato Simone Verdi nella giornata di venerdì.