Toro, secondo derby per Maresca: nel 2020 negò un rigore ai granata

I granata hanno vinto sei volte quando hanno incontrato il fischietto emiliano

Redazione Toro News 10 aprile - 12:42

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il derby della Mole numero 185. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il bilancio con il fischietto partenopeo è positivo. Sei le vittorie del Torino in match arbitrati dal direttore di gara, quattro invece le sconfitte.

L'ultimo precedente: sconfitta contro il Milan — Correva la stagione 20/21, quella del Covid e degli stadi vuoti. Era un Torino ben diverso rispetto a quello di oggi, una squadra che lottava per evitare la retrocessione e che allora era allenata dal tecnico marco Giampaolo. La gara terminò 2-0 a favore del Milan, si giocava la diciassettesima giornata del campionato. Non fu una serata facilissima per il direttore di gara. Ben sette cartellini gialli vennero estratti nel corso del match e per due volte il direttore di gara venne richiamato al VAR per correggere due errori.

Primo precedente: stagione 16/17 — Il primo precedente di Fabio Maresca con il Torino risale alla Serie A 16/17. Il direttore di gara infatti arbitrò per la prima volta i granata in un Torino-Genoa che si concluse con la vittoria dei piemontesi per 1-0. Decisiva la rete di Andrea Belotti, assistito da Adam Ljajic.

Secondo derby per Maresca: il primo risale al 19/20 — Non sarà una prima volta per il direttore di gara nel derby della Mole. C'è un precedente che risale alla stagione 19/20. Fu un derby anomalo, giocato in estate e con lo stadio vuoto a causa dell'emergenza Covid-19. Vinse la Juventus con il risultato di 4-1. In quella gara Maresca concesse un penalty al Torino per un fallo di mano di De Ligt, all'epoca nella Juventus. Al 73' invece non intervenne su un contatto dubbio tra Cuadrado e Belotti in area bianconera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.