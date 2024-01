Toro, serve una svolta in attacco: i numeri sono da retrocessione

I numeri del reparto offensivo granata sono deficitari. Juric deve dare una svolta se vuole puntare all'Europa

Giacomo Stanchi Redattore

"Penso che in questo momento quello che ci manca, anche nelle amichevoli e in Coppa, è che i nostri attaccanti rendono poco. Dietro abbiamo solidità, muoviamo anche abbastanza bene la palla. In tutte le partite fatte ci è mancato l'attacco". Queste sono parole di Ivan Juric vengono dal postpartita di Torino-Cagliari, esordio in campionato dei granata terminato 0-0 nel caldo torrido agostano dell'Olimpico-Grande Torino. A fine mercato arrivò Duvan Zapata. L'apporto del colombiano, che ha segnato 5 reti, è stato importante: è lui il capocannoniere della squadra. Ma l'andamento della squadra sottoporta rimane allarmante: solo Empoli (11) e Salernitana (17) hanno fatto meno meno gol dei granata (18).

Toro, i numeri dell'attacco sono da migliorare e dalla panchina arriva poco — Se è vero che il Toro ha fatto 10 clean sheet (solo l'Inter ha fatto meglio) ed ha una delle difese migliori del campionato, pur avendo perso uno dei suoi migliori interpreti, Perr Schuurs, è altrettanto vero che i granata per 9 match (quasi la metà del totale) non hanno segnato. Inoltre, per ben 14 volte su 20 il Toro ha finito il primo tempo sullo 0-0 e i risultati dei sostituti sono ancora peggiori di quelli dei titolari. "Per vincere le gare ci aspettiamo qualcosina in più dalla panchina per fare ancora un passo in avanti", ha detto Juric dopo il pareggio di Marassi. Il Torino (con due gol) è terzultimo nella speciale classifica delle squadre con più gol con giocatori entrati dalla panchina, solo Salernitana (1) e Sassuolo (0) hanno fatto peggio. Pellegri, Karamoh e Seck, infatti, sono ancora a quota zero.

Torino, si fatica a costruire occasioni da gol — Nel girone di ritorno dell'anno scorso Sanabria fu decisivo: arrivarono 11 gol e trascinò i suoi nella lotta europea. Quest'anno sono solo tre le reti all'attivo, è vero che gioca più arretrato con l'arrivo di Zapata nel nuovo ruolo da rifinitore, ma i gol del paraguayano servono. Però, la colpa non è sicuramente solo degli attaccanti perché i granata sono 14esimi per occasioni da gol create e ultimi per passaggi filtranti effettuati. Solo il dato dei cross è positivo: il Toro è quarto. Se non si costruisce, se il pallone fatica a superare la trequarti avversaria è difficile andare a tirare in porta. Perciò, solo così si possono spiegare il penultimo posto nel conteggio totale dei tiri e il quartultimo di quelli verso la porta. Eppure, la fase difensiva è ottima: il Torino è quarto nella classifica dei palloni intercettati (sebbene sia una squadra che non vada volentieri a contrasto: ultimo nei contrasti effettuati e penultimo nel conteggio di quelli vinti). I passaggi filtranti devono crescere: è necessario che i centrocampisti mostrino personalità e tentino le imbucate. Il numero dei cross è già molto alto, bisogna, perciò, cercare di andare a rete con passaggi tra le linee che mettano in crisi anche le difese più serrate (contro le "piccole" sono arrivati ben quattro 0-0 con Cagliari, Verona, Frosinone e Genoa), quel lavoro che facevano Praet o Pobega il primo anno di Juric. "Noi dobbiamo fare i clean sheet per dare una mano agli attaccanti e portare a casa il risultato", così Vanja dopo la sconfitta di Firenze. Questo può essere l'augurio da fare a questa squadra nel girone di ritorno: serve un'inversione di rotta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.