Toro, Zapata trascinatore: raggiunge la doppia cifra e dà la spinta alla squadra

Il colombiano ha sfornato un'ottima prestazione nella sua ex città, Udine. Per la prima volta in stagione gol e assist nella stessa gara

Federico De Milano Redattore 18 marzo - 16:03

Duvan Zapata è sempre più il leader offensivo del Torino. Con il gol e l'assist realizzati nella trasferta di Udine, il centravanti colombiano ha dato la spinta alla squadra che ha ritrovato i tre punti dopo un mese esatto. I granata si aggrappano al loro attaccante per il rush finale di stagione nel quale, come dichiarato dal vice allenatore Matteo Paro, si dovrà tentare di vincerle tutte.

Zapata raggiunge la doppia cifra di gol in Serie A per la settima volta — La rete arrivata in apertura di match contro l'Udinese è la numero dieci in questa stagione per Duvan Zapata. Si tratta della sua nona marcatura con la maglia del Torino e in questo computo va aggiunto anche il gol che ha realizzato a fine agosto quando era ancora un calciatore dell'Atalanta. Zapata raggiunge così per la settima volta in carriera il traguardo dei dieci gol in una singola stagione di Serie A. Per lui è motivo di grande vanto come ha spiegato nel postpartita: "Sono passati anni, questo è un bel traguardo personale. Per un attaccante è sempre importante segnare". Il colombiano sta vivendo una seconda giovinezza in granata dopo che l'anno scorso a Bergamo aveva vissuto un campionato da comprimario e non era più riuscito ad esprimersi sui suoi standard. Oltre ai gol la punta classe 1991 si dimostra anche molto abile negli assist perché quello fornito a Vlasic per lo 0-2 è stato il suo quarto in questa sua prima annata con il Torino. Per la prima volta in stagione Zapata ha sia fatto gol sia procurato un assist per un compagno nel corso della stessa partita.

Il Toro si aggrappa a Zapata: niente Nazionale per lui e il Monza già nel mirino — Al termine del match Zapata ha anche spiegato che nel corso di questa sosta per le Nazionali non si aggregherà al resto dei suoi compagni della Colombia: "Sono stato pre-convocato ma alla fine non vado. Volevo dimostrare il livello che avevo una volta, ora sto bene e la squadra mi aiuta". Juric potrà quindi contare per tutta la settimana sul lavoro del suo centravanti migliore che, come ha sempre sostenuto lo stesso allenatore, è uno che dà tutto in allenamento e che grazie alla sua professionalità si dimostra un esempio per i compagni. In un finale di campionato in cui il Toro dovrà cercare di dare il massimo in ogni gara e - come affermato da Paro - tentare di vincerle tutte, avere Zapata sempre a Torino e pronto ad allenarsi sarà un aiuto in più. L'ex attaccante di Napoli e Atalanta è carico per le ultime nove partite di questa stagione e vuole caricarsi la squadra sulle spalle a partire già dalla prossima delicata sfida interna contro il Monza nella quale i granata cercheranno il sorpasso in classifica proprio sulla formazione brianzola.

