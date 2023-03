ToroPreview, verso Torino-Napoli: “Schierare dal 1′ la coppia Ricci-Ilic?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Silvio Luciani e Luca Sardo.

Arriva il Napoli capolista ed ormai prossimo a vincere lo Scudetto: che cosa dovranno fare i granata per centrare un risultato positivo?

De Milano - Il Napoli, come ammesso anche da Juric, sembra essere una squadra perfetta. Per fare punti contro gli azzurri il Toro non dovrà sbagliare nulla e scendere in campo concentrato fin da subito, non come all'andata quando nel primo tempo il Napoli segnò ben tre reti. Ci si può augurare che i giocatori di Spalletti siano magari un po' stanchi dopo le fatiche di Champions per cercare di approfittare di un loro mezzo passo falso.

Luciani - Quando affronti una squadra del genere il problema è che non dipende soltanto da te. Il Toro può e deve giocare una partita intensa, cercando di tenere sempre al massimo la soglia dell'attenzione per non regalare nulla ad una squadra che sa prendersi la vittoria in qualsiasi maniera. Oltre alla prestazione perfetta servirà anche un pizzico di fortuna.

Sardo - Contro questo Napoli che in campionato ha perso solamente 2 partite e pareggiate altrettante ovviamente non sarà facile. Il Toro dovrà scendere in campo con il solito atteggiamento, ma contro la squadra di Spalletti - se è in giornata - sarà molto difficile fare risultato.

A centrocampo proporreste per la prima volta dal 1' la coppia Ricci-Ilic?

De Milano - Sì perché è la coppia che nell'ideale dell'allenatore è stata allestita per essere quella titolare e per diventare un assoluto punto di forza del Torino. Mancano poche gare al termine della stagione ed è ora che Ricci ed Ilic inizino a rodare un po' i meccanismi per formare una mediana di alto livello nel prossimo campionato.

Luciani - Sì. Senza nulla togliere a Linetty, autore di un'ottima stagione, penso che sia il momento di vedere dal primo minuto la coppia titolare. Per contenere il Napoli e cercare di fargli male serve tutta la qualità di cui il Toro può disporre e la coppia Ricci-Ilic può essere un fattore determinante.

Sardo - Credo che sia arrivato il momento di lanciare dal primo minuto questa coppia. Linetty in questa stagione ha dimostrato il suo valore facendosi sempre trovare pronta ogniqualvolta Ivan Juric lo ha chiamato in causa, ma contro questo Napoli sono curioso di vedere il duo formato da Ricci e Ilic dall'inizio.

Capitolo difesa: chi tra Djidji e Gravillon sul centrodestra per fronteggiare Kvaratskhelia?

De Milano - Djidji non è al meglio, come ammesso da Juric, e per fronteggiare quello che probabilmente è il miglior giocatore del campionato non sarà sufficiente. Per questo motivo proverei a mettere dal primo minuto Gravillon che a Lecce si è ben distinto e potrebbe trovare continuità giocando anche oggi con il Napoli.

Luciani - Quello che sta meglio tra i due. Mi spiego: Djidji sarebbe più adatto per caratteristiche, ma se non è al 100% (come Juric ha lasciato intendere in conferenza stampa) è meglio che giochi Gravillon perché la minima disattenzione contro il georgiano può essere fatale.

Sardo - Considerando che Djidji non è al meglio, punterei su Gravillon. Contro il Lecce il difensore arrivato a gennaio dal Reims ha esordito dal primo minuto facendo una buona partita, ma con Kvaratskhelia sarà una gara completamente diversa.

Torna Vlasic dal 1': è un recupero fondamentale per questo Toro?

De Milano - Mi aspetto molto da questo giocatore che nella prima parte di stagione era, secondo me, il valore aggiunto del Toro. Dopo il Mondiale è un po' calato e ora c'è stato questo infortunio che non lo ha di certo aiutato. Dopo la sosta, ma già anche oggi contro il Napoli, mi auguro che torni quello ammirato ad inizio campionato in modo che cerchi di convincere la società ad eseguire il riscatto del suo cartellino.

Luciani - Senza dubbio, a maggior ragione visto il forfait di Miranchuk. Vlasic è un giocatore che con il suo talento può fare la differenza negli equilibri della squadra e infatti prima della sosta per il mondiale è stato un vero e proprio trascinatore. C'è da dire che Juric ha trovato la quadra anche senza di lui, con Miranchuk a legare il gioco e Karamoh in profondità, ma sono sicuro che Vlasic riuscirà a riprendere il Toro per mano.

Sardo - Assolutamente sì. Vlasic ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo per i granata (basti pensare che Juric lo aveva sempre fatto giocare in campionato prima del suo infortunio). Ora - a maggior ragione con le assenze di Miranchuk e Karamoh - il recupero del trequartista croato è fondamantale.