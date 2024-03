ToroPreview, verso Udinese-Torino: “Rilanciare Sanabria dal 1’?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

16 marzo

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Luca Sardo e Giacomo Stanchi.

Si apre un ciclo di tre partite più abbordabili: il Toro è costretto a fare nove punti contro Udinese, Monza ed Empoli?

De Milano - Se vuole provare ad ambire a qualcosa di importante, assolutamente sì. Il Torino rischia di veder conclusa la sua stagione già entro la fine di marzo se non dovesse mettersi a vincere fin da subito. I due punti conquistati nelle ultime quatto partite (seppure contro quattro avversarie davanti in classifica) hanno allontanato la squadra dal gruppo Europa e ora questo mini ciclo di tre partite più alla portata è senza dubbio l'ultima chiamata per sognare.

Sardo - Assolutamente sì. Sulla carta sono tutte alla portata della squadra di Juric: se i granata vogliono ancora provare ad ambire per un posto in Europa (che grazie al ranking molto probabilmente i posti per le italiane saranno otto) oggi contro l’Udinese sarà importante fare risultato e provare ad avvicinarsi al resto del gruppo.

Stanchi - Si, il Torino deve vincere. Lo ha detto anche Juric in conferenza. Le prestazioni servono perché danno morale e consapevolezza, ma i risultati si ottengono, facendo punti e vincendo. Serve segnare, non abbattersi in caso di gol subiti e portare a casa punti con maturità.

In difesa mancherà Djidji: su chi puntereste come braccetto di destra?

De Milano - Se come confermato da Juric in conferenza stampa, Lovato dovesse essere davvero pronto al 100% punterei su di lui sebbene fino ad ora in realtà sia stato utilizzato più come centrale. Lo proverei braccetto di destra per questa sfida assieme a Buongiorno e Masina a completare il terzetto.

Sardo - Se Lovato sta bene punterei su di lui. Nel caso in cui non dovesse essere al meglio della condizione dopo l’infortunio, allora metterei Sazonov dal primo minuto al fianco di Buongiorno e Masina.

Stanchi - Io punterei su Sazonov, ma credo che Juric metterà Vojvoda. Il ritorno di Tameze regalerà maggiore sicurezza. Inoltre, Lovato rimane un'alternativa valida da non sottovalutare.

A Napoli si è sbloccato Sanabria. Va rilanciato dal 1’ al fianco di Zapata anche se non è al meglio?

De Milano - Penso proprio di sì perché è un giocatore che ha bisogno di fiducia e di giocare con continuità per entrare in uno stato di forma positiva come il girone di ritorno del campionato scorso quando segnava con grande regolarità. Ha bisogno di giocare tanto e affinare l'intesa con Zapata, continuerei quindi a puntare su Pellegri e Okereke come soluzioni a gara in corso.

Sardo - Sì. L’attaccante paraguaiano ha dimostrato di essere un giocatore che ha bisogno di fiducia e continuità per fare bene: dopo il bellissimo gol in rovesciata segnato contro il Napoli lo schiererei dal primo minuto al fianco di Zapata.

Stanchi - Si, Sanabria ha bisogno di fiducia, soprattutto in un momento di difficoltà. Come prima alternativa non punterei assolutamente su Pellegri perché ha deluso in troppe occasioni. Credo che Okereke possa essere un'ottima alternativa: ha caratteristiche uniche in rosa e merita spazio.

L'Udinese in casa fatica tanto. Che partita dobbiamo aspettarci?

De Milano - Si sfidano le due squadre che hanno pareggiato di più fino ad ora in Serie A. Questo potrebbe quindi essere un segnale di cosa vedremo in questa partita. Sia il Toro che l'Udinese sono poi squadre che segnano con grande fatica e nonostante abbiano entrambe bisogno di fare punti, mi aspetto una partita per lo più bloccata che potrebbe anche essere decisa da un calcio da fermo oppure da un episodio.

Sardo - Mi aspetto una partita bloccata: entrambe le squadre faticano a segnare (il Toro ha fatto 26 gol, mentre l’Udinese 28) e per questo credo sia una gara molto equilibrata che può essere decisa da un episodio. Il Torino dovrà essere bravo a creare e sfruttare l’eventuale episodio a proprio favore.

Stanchi - L'Udinese è una buona squadra: viene da una bella vittoria all'Olimpico. Deve fare punti e ogni gara può essere decisiva per la salvezza. Il Toro deve fare la sua partita con calma, ma con una grande consapevolezza. Mi aspetto una gara equilibrata e il Torino non deve sottovalutarla: se vuole puntare seriamente all'Europa, deve iniziare a vincere.

