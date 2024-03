Udinese-Torino è anche Pereyra vs Vlasic: a loro il compito di “ispirare” i gol

Pereyra l'assist-man numero uno dell'Udinese: sarà il pericolo principale per la difesa granata

Se è vero che il Torino in questo campionato ha avuto evidenti problemi in zona gol, per l'Udinese non è andata molto meglio perché le reti segnate dai bianconeri sono appena 28 in altrettante partite, due in più della squadra di Juric. Il miglior marcatore della squadra friulana è quel Lorenzo Lucca che all'ombra della Mole è conosciuto molto bene dopo che ha giocato nel settore giovanile granata. Ad ispirare i gol dell'Udinese ci pensa un quartetto di giocatori che con 3 assist a testa rappresenta il meglio che la formazione bianconera ha da offrire in termini di passaggi vincenti. In questo gruppo ci sono Lovric, Thauvin, lo stesso Lucca e Pereyra. Quest'ultimo nonostante i 33 anni già compiuti è un giocatore di grande talento che è molto pericoloso per le difese avversarie e anche versatile, in stagione ha già occupato quattro posizioni diverse in campo. Il ruolo in cui viene impiegato maggiormente è quello di seconda punta o trequartista ma ha già giocato molto anche come centrocampista centrale oppure come esterno destro (ad esempio nell'ultima partita sul campo della Lazio). Per Buongiorno e il resto della difesa del Toro sarà un avversario da tenere molto d'occhio in quanto con la sua qualità e i suoi passaggi vincenti potrebbe creare pericoli per la porta di Vanja da un momento all'altro.