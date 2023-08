UFFICIALE – Berisha lascia il Torino: va all’Empoli a titolo definitivo

Da tempo fuori rosa, Etrit Berisha oggi lascia ufficialmente il Torino per approdare all'Empoli in cerca di minutaggio. Come vi avevamo anticipato, era stato trovato l'accordo per portare l'estremo difensore albanese in Toscana. Gli azzurri avevano pensato proprio a lui per sostituire Caprile infortunato e presto si è trovato l'accordo con il club granata: oggi è stato ufficializzato il trasferimento. Di seguito il comunicato ufficiale dal sito della società.