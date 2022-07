UFFICIALE – Rauti ceduto in prestito alla Spal

Nicola Rauti il prossimo anno giocherà alla Spal. Come già avevamo anticipato su Toro News nei giorni scorsi, l'attaccante classe 2000 è stato ceduto dal Torino - come si legge sul comunicato ufficiale del club granata - in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2023. Il Toro avrà inoltre il diritto di controriscatto del giocatore. Per Rauti - dopo due annate e mezza in Serie C - sarà la prima esperienza in Serie B. Prima di cedere Rauti, il Torino ha prolungato il contratto dell'attaccante - che era in scadenza il 30 giugno 2023 - di un anno.