Calciomercato Torino, su Rauti c’è la Spal. Ma va definita la questione rinnovo

Le possibilità per Nicola Rauti di rimanere nella rosa del Torino 2022/2023 sono ridotte al lumicino. L'attaccante partirà per il ritiro in Austria, ma, complice la concorrenza nel ruolo di Pellegri e Sanabria, e considerato che Juric adotta un modulo con un'unica punta, è molto probabile che lasci presto il gruppo granata. Il classe 2000, che comunque è reduce da una buona stagione in Serie C con il Pescara , è sul mercato e su di lui si è registrato di recente l'interesse della Spal.

L'offerta della Spal intriga molto Rauti, il quale, dopo due annate e mezza in Serie C, può fare il salto di categoria e mettersi in mostra in un campionato che mai come quest'anno è stato così competitivo come quello di Serie B. Il ragazzo è però in scadenza con il Torino a giugno 2023 e, per questo, prima di procedere con un eventuale trasferimento a Ferrara, deve definire questa situazione. Se infatti decidesse di non rinnovare il contratto, con la Spal bisognerà gioco forza intavolare una trattativa per un trasferimento a titolo definitivo, se invece il rinnovo arrivasse, allora si potrebbe pensare ad un semplice prestito. In tale ottica, la prossima settimana le parti si incontreranno per cercare di sistemare la questione.