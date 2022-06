UFFICIALE – Torino, Warming passa al Darmstadt

Il danese giocherà in prestito Germania fino al 30 giugno 2023, con opzione di acquisto a titolo definitivo e contro-opzione per il Toro

L'affare era nell'aria da diversi giorni, e ora è ufficiale: Magnus Warming è stato ceduto in prestito al Darmstadt, club che milita nella seconda divisione tedesca. Il tecnico Juric lo aveva detto nel marzo del 2022, "Non è ancora pronto, sarebbe servito un prestito", e ora il 22enne danese, che si trova già in Germania da lunedì, avrà la possibilità di ritagliarsi più spazio e fare esperienza in una realtà diversa. Di seguito il comunicato ufficiale della società granata.