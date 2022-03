Warming rimandato da Juric: “Non è ancora pronto, sarebbe servito un prestito”

Dopo le belle parole arrivate al termine della gara d'andata, questa volta il tecnico ha spiegato il motivo del poco spazio concesso al danese

Ad un giorno dalla sfida casalinga con l'Inter - fischio d'inizio domani, 13 marzo, alle 20:45 - Juric in conferenza stampa ( LEGGI QUI ) ha ribadito il brutto periodo che il Torino sta passando: non solo le sei gare consecutive senza vittoria, in settimana l'influenza ha colpito diversi giocatori. Alcuni come Zima e Sanabria sono ancora in dubbio, altri hanno recuperato, come Bremer, Lukic, Rodriguez e Warming. Su quest'ultimo però, il tecnico granata ha speso qualche parola in più: dal suo arrivo in granata, il giovane classe 2000 non ha ancora maturato l'esperienza necessaria per trovare più spazio in un campionato come la Serie A.

RENDIMENTO - "Penso che sarebbe dovuto andare a giocare in prestito a gennaio, ma non è andato. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, ma in futuro potrà esserlo". Queste le dichiarazioni di Juric in conferenza, che lasciano trasparire come il tecnico croato abbia fiducia nel ragazzo in prospettiva. Un'esperienza in prestito sicuramente gli avrebbe permesso di acquisire ulteriore esperienza, trovando spazio con maggiore continuità. In granata Warming ha fin qui trovato pochissimo spazio: quattro le presenze del danese, di cui una arrivata nel girone d'andata proprio contro l'Inter (chiamato in causa al 59' al posto di Sanabria). Dopo la prova di San Siro arrivarono i complimenti di Juric, che nei fatti ha però "rimandato" il classe 2000: vanno in questa direzione le parole pronunciate in conferenza stampa.