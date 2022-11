Toro, Vagnati festeggia il rinnovo sui social: “Orgoglioso e felice”

Vagnati rimarrà, come comunicato questa mattina, il responsabile dell'area tecnica del Torino sino al 30 giugno 2025. Il dirigente aveva il contratto in scadenza al termine di questa stagione e il rinnovo è sicuramente un attestato di stima da parte del presidente Cairo. Arrivato in granata, dopo aver portato la Spal dalla C alla Serie A, è riuscito a condurre la società in un periodo economicamente non floridissimo anche a causa della situazione pandemica. Oggi è arrivata questa notizia e Vagnati ha voluto esprimere su Instagram l'orgoglio per l'accordo raggiunto. Di seguito il post del dirigente granata.