UFFICIALE: Torino, Vagnati ha rinnovato fino al 30 giugno 2025

Il contratto del Responsabile dell'area tecnica era in scadenza nel 2023

La notizia era nell'aria da giorni, e ora è arrivata anche l'ufficialità: Davide Vagnati ha rinnovato con il Torino. Il Responsabile dell'area tecnica, il cui contratto scadeva nel 2023, ha prolungato con i granata fino al 30 giugno 2025. In carica dal maggio 2020, il dirigente genovese di 44 anni ha ottenuto il rinnovamento della fiducia del patron Urbano Cairo. Ex calciatore cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Vagnati nella carriera ha vestito le maglie di Andria, Biellese, Casale, Massese, Benevento e Giacomense. Nella Giacomense ha anche iniziato il percorso di direttore sportivo, continuato nella Spal che sotto la sua gestione è passata dalla Serie C alla Serie A e proseguito nel Torino.