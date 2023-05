Verona-Torino 0-1, Vieira: “Ho lavorato tanto per questo, voglio giocare ancora”

Al termine della sfida tra Verona e Torino, valida per la 35esima giornata di Serie A, Ronaldo Vieira è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai ritrovato il campo dopo tanto tempo, quanta felicità provi? "Sono stra-felice di essere entrato in campo con i ragazzi, ho lavorato tanto per questo. Sono stato anche sfortunato però spero di poter fare ancora un paio di minuti entro fine stagione".

Ora vi aspetta la Fiorentina."Un'altra partita in cui vogliamo i tre punti e andiamo a fare la battaglia, ci prepariamo bene in settimana per questo. Per noi sarà importante il tifo e abbiamo bisogno di loro, con loro possiamo prenderci i tre punti".