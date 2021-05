Verona-Torino 1-1, il tabellino: ammoniti Nkoulou, Vojvoda e Mandragora

Sblocca Vojvoda, pareggia Dimarco. Nkoulou viene ammonito ed era diffidato, salterà il match contro il Milan

Succede tutti in 3' al Bentegodi. Una partita molto ruvida e dura tra Hellas Verona e Torino che è terminata con un pareggio con un gol a testa. Al 40' della ripresa sblocca Vojvoda che fa scattare la gioia nella panchina granata, dopo 3' Dimarco rimette in parità il match. La gara poi si blocca sul pareggio e le squadre portano a casa un punto a testa. Tra i granata ammoniti Nkoulou, Vojvoda e Mandragora. In particolare il primo giallo costa caro al Toro, visto che il difensore salterà la prossima partita contro il Milan (leggi qui).