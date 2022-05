Verona-Torino, i convocati di Juric: fuori Bremer e Buongiorno. Torna Edera

L'allenatore granata ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro i gialloblù valida per il 37° turno di Serie A

Oggi pomeriggio alle ore 18 il Torino scenderà in campo per sfidare l'Hellas Verona in un match valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto speciale per il tecnico granata Ivan Juric che torna per la prima volta da ex allo stadio Bentegodi di Verona. L'allenatore croato ha diramato questa mattina l'elenco dei convocati per questa partita che è composto da 24 giocatori. Tra le assenze figurano quella di Gleison Bremer (che salterà le ultime due gare per guarire da un problema alla caviglia), Alessandro Buongiorno (problema muscolare), Wilfred Singo (reduce dall'operazione per risolvere la sindrome retto-adduttoria che gli provocava dolore), Mohamed Fares (rottura legamento crociato), Simone Zaza (scelta tecnica) e Antonio Sanabria (infortunio all'ileo-psoas). Rientrano invece Sasa Lukic dopo la squalifica, Magnus Warming che lunedì scorso si è reso protagonista di una buona prestazione con la Primavera nella vittoria con l'Atalanta e Simone Edera, alla prima chiamata stagionale dopo il grave infortunio dell'anno scorso.