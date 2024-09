Verona-Torino, perché sì e perché no: i sogni granata contro la fame scaligera

È arrivato il giorno di Verona-Torino, una sfida decisa la scorsa stagione dall'ingresso degli ex Primavera Savva e Dellavalle, fondamentali per la rimonta granata. Ora sono due squadre diverse, che hanno cambiato in panchina e filosofia. Quella del Bentegodi sarà una gara complicata per entrambe le compagini, separate da appena un punto in classifica.