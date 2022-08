Verso Cremonese-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Il Torino vuole dare continuità ai due risultati utili consecutivi conquistati nelle prime due giornate di campionato. Sabato 27 agosto -, alle ore 18:30, i granata di Ivan Juric saranno impegnati allo stadio "Zini" per affrontare la Cremonese di Massimiliano Alvini, squadra alla ricerca del primo punto in questa Serie A 2022/2023. Di seguito, un quadro generale su dove poter seguire la partita.

La gara valevole per la 3^ giornata di Serie A tra Cremonese e Torino, sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.