Torino, il punto dall’infermeria: Zima, obiettivo Lecce. Miranchuk a ottobre

La situazione degli infortunati granata a pochi giorni dal match con la Cremonese: si avvicina il ritorno in gruppo del ceco, tempi più lunghi per il russo

Luca Bonello

Il Torino si avvicina sempre più alla terza giornata di campionato: Cremonese-Torino è in programma sabato 27 agosto alle ore 18.30 allo stadio "Zini" di Cremona. Non tutti sono a disposizione di Juric: c'è chi sta lavorando a parte per recuperare dai problemi fisici il prima possibile. Tra questi, troviamo due giocatori importanti per il 3-4-2-1 del Torino, ovvero David Zima ed Aleksej Miranchuk. A tal proposito, di seguito, il punto dall'infermeria granata.

Torino, infortunio Zima: si prolungano i tempi dello stop

Il difensore ceco David Zima è out dal 30 luglio, ovvero quando, nel match amichevole con il Nizza, è caduto malamente sulla spalla destra, rimediando una lussazione acromion claveare. Il suo obiettivo è essere a disposizione per il match del 5 settembre, quando il Torino affronterà in casa il Lecce. Salterà sicuramente la trasferta in casa della Cremonese e probabilmente anche la quarta giornata in casa dell'Atalanta. In questi giorni Zima segue uno specifico programma di riabilitazione insieme ai fisioterapisti dello staff medico del Torino FC per riacquisire la piena funzionalità della spalla dopo il periodo di riposo (non c'è stata operazione chirurgica).

Torino, infortunio Miranchuk: out per tutto il mese di settembre

Per quel che riguarda il russo Aleksey Miranchuk, invece, i tempi di recupero sono più lunghi. Infatti, Miranchuk, a causa di una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra, rimediata durante la partita con il Monza, dovrebbe restare fuori per tutto il mese di settembre. Nel suo caso l'obiettivo è rientrare dopo la sosta di campionato, per la prima partita di ottobre, quella in casa del Napoli nel primo weekend del mese. Dunque Miranchuk dovrebbe saltare le partite contro Cremonese, Atalanta, Lecce, Inter e Sassuolo.