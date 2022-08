Cairo saluta Segre: “Ti auguro di ottenere il massimo, sei un ragazzo eccezionale”

Jacopo Segre è stato ceduto a titolo definitivo al Palermo (QUI i dettagli). Il centrocampista ha lasciato il Torino e sul suo profilo Instagram l'ex granata ha postato una nuova foto con la maglia del Palermo. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il post sul profilo di Segre, salutando il giocatore e augurandogli il meglio per la sua carriera: "Grande Jacopo in bocca al lupo per la stagione e per la tua carriera! Ti ho conosciuto quando sei arrivato al Toro nel 2014 e da allora nn ti sei mai fermato crescendo costantemente grazie alla tua intelligenza, alla tua determinazione e alla tua passione. Ora hai una grande opportunità in una città importante come Palermo ti auguro di ottenere il massimo ! Te lo meriti perché sei un ragazzo eccezionale! Ancora in bocca al lupo. Il tuo Pres".