UFFICIALE – Segre al Palermo a titolo definitivo

Dopo le varie anticipazioni di Toro News degli scorsi giorni, adesso è arrivata l'ufficialità: Jacopo Segre è un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista, di proprietà del Torino dal 2016, dopo diverse annate in prestito in giro per l'Italia e diverse mancate affermazioni in Prima Squadra, si trasferisce in Sicilia, dove ad attenderlo c'è una piazza calorosa, che punta già in questa stagione alla promozione dalla Serie B alla A. Per lui contratto triennale con il Palermo, valido fino al 30 giugno 2025. Nella trattativa è stata inserito come contropartita il classe 2004 Giacomo Corona, arrivato in prestito con diritto di riscatto a favore dei granata.