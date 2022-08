Torino, perché riprendere Praet? Serve un’alternativa di livello sulla trequarti

Che Dennis Praet fosse rimasto nel taccuino di Vagnati e Juric nel corso di tutta l’estate, non è un segreto. Dopo aver deciso di non riscattarlo per 15 milioni a giugno, perché la cifra era ritenuta troppo elevata, il Torino ha cercato di proporre al Leicester una formula più favorevole che comportasse un esborso inferiore per il club granata. L’infortunio di Miranchuk e le condizioni più favorevoli di fine mercato, sembrano aver convinto il Toro a tornare sul mercato in entrata a certe condizioni. Ecco perché, a nostro parere, il Torino dovrebbe riprendere Praet.