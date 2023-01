Verso Empoli-Torino: probabili formazioni e ultime news sulla gara del Castellani

Comincia il girone di ritorno anche per il Torino di Ivan Juric, che questo pomeriggio - sabato 28 gennaio - scenderà in campo al Castellani, contro l'Empoli dell'ex granata Paolo Zanetti. Calcio d'inizio programmato alle 15:00. In classifica, le due squadre sono distanziate da un solo punto: i granata all'8^ posto con 26 punti, mentre i toscani in 10^ posizione con 25 punti realizzati finora. Di seguito, le probabili formazioni del match e le ultime notizie sulla 19^ gara di questa stagione.