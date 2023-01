Empoli-Torino, gli ex della partita: non solo Pjaca e Ricci

Torino ed Empoli sono pronte a sfidarsi nella partita di sabato alle ore 15, sul campo del Castellani in Toscana. Sarà un match carico di significati per queste due squadre che si trovano quasi appaiate in classifica e con una vittoria potrebbero continuare facilmente a stare a ridosso della zona europea. Ma questa gara vedrà anche degli incroci importanti a livello di uomini, con alcuni ex che potrebbero anche fare la differenza nel corso del match.

Dalla parte granata, ci solo due giocatori che prima di vestire la maglia del Toro sono stati dell'Empoli. Parliamo di Samuele Ricci, centrocampista fondamentale nello scacchiere di Juric, arrivato a gennaio dello scorso anno proprio dalla squadra toscana. Uno dei migliori colpi della gestione Cairo nel mercato inverale, vista la giovane età (classe 2001) e le enormi potenzialità di un ragazzo che ha già dimostrato di essere di un livello alto in questa Serie A. Esperienza in Toscana completamente diversa per Nemanja Radonjic, che ha vestito la maglia azzurra nel settore giovanile nel 2014-2015.

Non solo Pjaca, anche Ujkani

Dalla parte degli azzurri saranno invece due i vecchi volti, che rivedranno il granata in questa giornata di campionato. Il primo è Samir Ujkani, ex portiere del Torino dal 2019 al 2021, periodo in cui ha collezionato in totale due presenze. L'altro giocatore è invece Marko Pjaca, che nella passata stagione ha vestito i colori granata, con risultati discreti nella prima parte di stagione, salvo poi crollare nella seconda anche a causa di continui acciacchi fisici. Il croato non sarà disponibile per il match perché, nuovamente, si è infortunato e con ogni probabilità non andrà neppure in panchina.