Verso Torino-Bologna, curve quasi esaurite e tribune con tanti posti liberi

Nonostante la promozione per la festa della donna, ci sono ancora tanti seggiolini liberi per la partita del Toro contro il Bologna. C'è comunque da aspettarsi due curve piene, soprattutto la Curva Primavera che è quasi esaurita. D'altronde i prezzi per accedere in uno di questi due settore sono davvero allettanti: per la Maratona e per la Primavera le donne e gli Under 16 pagano appena 5€ e la risposta in entrambi i casi è stata ottima (tenendo presente che nella curva dove si trova la parte più calda della tifoseria granata è sempre piena).