Terzultima gara casalinga per il Torino di Ivan Juric in questa stagione e ancora una volta si va verso uno stadio con un ottimo numero di presenti all'Olimpico Grande Torino. La prevendita sta andando bene in vista della sfida contro il Frosinone, segnale che i tifosi non vogliono abbandonare la squadra in questo finale di stagione che potrebbe ancora regalare soddisfazioni. D'altronde, con 18 punti ancora a disposizione e l'ottavo posto valevole per l'Europa , il Toro può ancora sognare. E così è già stata sfondata quota 22 mila presenze.

Verso Torino-Forsinone: Maratona e Distinti vicini al sold out

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio ancora tutti e quattro i settori dell'Olimpico Grande Torino hanno posti disponibili. In Maratona e Distinti i seggiolini liberi stanno terminando, mentre in Primavera e Tribuna c'è ancora scelta. Per la curva dove risiede la parte più calda della tifoserie granata i biglietti costano appena 15 euro, ma non è l'unica promozione per il match. Per tutti gli Under 26 il biglietto costa 15 euro a prescindere dal settore, mentre gli Under 16 il biglietto costa 5 euro se accompagnati da un biglietto intero. Insomma, prezzi davvero modici che sono anche la dimostrazione della voglia della società di colorare ancora di granata l'Olimpico Grande Torino. Questa stagione, proprio grazie alle promozioni lo stadio è tornato a riempirsi. Ora serve l'ultimo sforzo per continuare a spingere la squadra fino all'ultima giornata. Il sogno europeo è ancora vivo.