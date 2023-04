Vlasic riparte dal Sassuolo: Juric gli chiede di determinare le sorti del Torino

Vlasic vuole tornare a determinare le sorti del Torino. Juric gli chiede gol e assist: "Ha avuto alti e bassi, speriamo di averlo in forma"

Silvio Luciani

145 giorni senza gol, dopo un avvio di stagione fulminante. Quella di Nikola Vlasic è stata una stagione a due volti, con il Mondiale in Qatar che per varie ragioni ha rappresentato uno spartiacque per il trequartista croato. L'ultimo gol in campionato è arrivato proprio alla vigilia della rassegna iridata, contro la Sampdoria all'Olimpico Grande Torino. Ora, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tre settimane, col Sassuolo inizierà un rush finale in cui il Toro potrà fare affidamento sulle sue indispensabili qualità. Ed è stato Juric, in conferenza stampa, a parlare delle aspettative che ripone in Vlasic in vista delle undici partite che restano in campionato: "Vorrei che fosse determinante per noi. Da lui ci aspettiamo questo".

A Reggio Emilia per un nuovo inizio: col Napoli qualche segnale positivo — Già in occasione rientro contro il Napoli, in una partita decisamente complicata, Vlasic è stato l'ultimo a mollare ed è entrato in tutte le azioni pericolose create dai granata. Il croato ha provato in tutti i modi a suonare la carica, prendendo per mano il reparto offensivo. Il risultato finale, ovviamente, non è stato soddisfacente - e contro il Napoli non ci si aspettava nulla di troppo diverso - ma l'atteggiamento e lo stato di forma di Vlasic al ritorno dall'infortunio hanno lasciato buone sensazioni per il finale di stagione: "I giocatori non son macchine, esistono periodi di alti e bassi: ha fatto molto bene prima del Mondiale e ha avuto difficoltà dopo" ha ribadito Juric, che già prima dell'infortunio di inizio marzo aveva parlato in precedenza del dispendio energetico di Vlasic dopo la medaglia di bronzo conquistata con la sua Croazia.

Arrivano le partite decisive, Vlasic deve caricarsi il Torino sulle spalle — Con lo scontro diretto contro il Sassuolo inizia una fase decisiva per le sorti del Torino e Vlasic dovrà essere l'arma in più dei granata: ha lo spessore e l'esperienza per potersi caricare i granata sulle spalle e Juric lo sa. "Ora per questo rush finale speriamo di avere un Vlasic in forma, che faccia gol e assist, che determini le partite” ha dichiarato l'allenatore granata. La condizione di Vlasic è un elemento chiave per i granata, visto che il periodo di astinenza del croato è coinciso con l'inizio del 2023, in cui il croato non ha potuto mai tirare il fiato tra campionato e Coppa. Vlasic si è sacrificato per la squadra in una fase in cui i meccanismi offensivi del Torino non stavano funzionando, arretrando il proprio raggio d'azione per favorire la risalita del pallone. Uno sforzo che ne ha azzerato la pericolosità offensiva e che è confluito nell'infortunio di inizio marzo: al ritorno in campo troverà un Toro più in palla, con diverse alternative offensive che possono permettere a Juric di gestirne le forze e di farlo tornare ad essere finalmente determinante.