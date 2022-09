Vlasic: “Nel Torino ho ritrovato la mia libertà, sono rinato”

Dal ritiro della Croazia ha parlato in conferenza stampa Nikola Vlasic che con il Torino di Juric ha ritrovato continuità di prestazioni dopo l'esperienza con il West Ham, raccontata in esclusiva ai microfoni di Toro News dal suo agente Tonci Martic ( QUI i dettagli ). Sulle sue condizioni fisiche il giocatore granata ha detto: "Sto benissimo, tutto funziona. Fisicamente sono a posto, mi sento proprio bene, non ho incontrato problemi, mi alleno alla grande, il lavoro è duro, ma molto utile, efficace. La vera differenza rispetto alla scorsa stagione in Inghilterra è mentale. Mi sento un altro".

Il numero 16 del Torino ha poi aggiunto: "Fisicamente sto bene, ma mentalmente persino molto meglio. Mi sento di nuovo libero, nel Toro ho ritrovato la mia libertà, sono rinato. L’aspetto più importante per ogni calciatore è giocare. E nel Torino ho trovato tanta fiducia da parte di tutti. Sono contento, in rosa abbiamo anche diversi giocatori di qualità e non mi posso lamentare di nulla. Soltanto l’allenatore ogni tanto può incontrare dei problemi, ma perché abbiamo più di un top player e alla fine deve fare delle scelte". Vlasic è sceso in campo giovedì sera contro la Danimarca (subentrando al 71' del secondo tempo al posto di Pasalic) e domani sera - domenica 25 settembre - la Croazia tornerà in campo per sfidare l'Austria.