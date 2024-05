Zapata torna a Bergamo da trascinatore: il colombiano è rinato a Torino

Un Zapata rinato quello che torna a Bergamo dopo un anno dall'ultima volta con la sua ex squadra: ora vuole trascinare il Torino in Europa

Simone Napoli 23 maggio - 13:02

Si era messo a piangere, commosso come chi sa di aver chiuso una pagina importante della sua vita ma consapevole di averne aperta un'altra. Lo scorso 4 dicembre Torino-Atalanta era appena finita e Duvan Zapata era stato autore dei gol che aprirono e chiusero il match facendo esultare lo Stadio Olimpico Grande Torino in quella che forse è rimasta la miglior prestazione della stagione da parte della squadra di Juric. Nelle interviste flash dopo il fischio finale, al numero 91 sfuggì qualche lacrima."Da quando sono arrivato al Torino mi hanno accolto nella miglior maniera. Con questa doppietta ho ripagato l'amore di Juric e della squadra. Mi ha fatto piacere rivedere i miei ex compagni e mi dispiace per loro ma noi avevamo bisogno di questa vittoria". Ora Zapata torna a Bergamo per la prima volta da avversario, ecco che il Torino si aggrappa di nuovo al suo bomber per andare alla ricerca di una vittoria che potrebbe valere l'Europa. Pensare che dopo la scorsa stagione opaca in nerazzurro, c'era chi lo dava ormai per finito, ma Zapata li ha fatti ricredere dato che questa è la sua quarta miglior stagione dal punto di vista realizzativo.

L'Atalanta sul podio una delle sue vittime preferite — Un rapporto che si incrocia di nuovo, quello fra Zapata e l'Atalanta, condito da tanti, tanti gol, segnati con la maglia dei nerazzurri ma anche contro la Dea: il colombiano è arrivato in Italia nel 2013 e con la maglia del Napoli ha segnato il suo primo gol ai nerazzurri nella stagione 2014/2015. Da allora Duvan ha punito la Dea altre 6 volte in 10 sfide facendola diventare la sua seconda vittima più colpita dopo il Sassuolo, a cui ha segnato 10 gol ma in 18 incroci. Ma è soprattutto in maglia nerazzurra che la punta colombiana si è conquistato palcoscenici ben più importanti: Duvan ha realizzato 69 reti con la maglia dell’Atalanta in Serie A (in 153 presenze), classificandosi al 1° posto, condiviso con Cristiano Doni, dei migliori marcatori della Dea nel massimo campionato italiano.

Zapata bestia nera contro le sue ex quest'anno — Domenica Zapata farà il suo primo ritorno a Bergamo con l'etichetta di ex illustre, e chissà come lo accoglierà la tifoseria nerazzurra, arrivata ad oggi sul tetto dell'Europa League. Intanto, quella di Zapata è stata in ogni caso una stagione importante, che ha confermato come l'attaccante stia ancora bene fisicamente. In stagione non ha mai saltato una partita reggendo praticamente da solo il peso di un attacco granata spesso in difficoltà, segnando 13 reti e fornendo ai compagni 4 assist: numeri per altro impreziositi dalla pesante delle sue prestazioni contro le sue ex squadre Napoli, Udinese e appunto Atalanta: 3 i gol segnati con i due ai nerazzurri più quello ai bianconeri, a cui si deve aggiungere anche l'assist fornito a Vlasic. Il conto dei passaggi vincenti non si ferma qui: 3 gli assist, uno contro l'Udinese appunto e altri due contro il Napoli nel match casalingo vinto 3-0. Come dire, contro le sue ex squadre Zapata ha sempre una spinta in più: ripetersi domenica potrebbe spingere il Toro verso l'Europa.