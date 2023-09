Che fine ha fatto Meité? Il Paok Salonicco per rilanciarsi dopo l’anno a Cremona

Meité, al Paok in prestito: l'esordio contro l'OFI Creta

Il cartellino di Meité è ancora di proprietà del Benfica, che nel luglio 2021 lo prelevò dal Torino per 6 milioni di euro. Per l'annata 2023/2024, il club portoghese non ha ritenuto il centrocampista parte del progetto tecnico, aprendo ad una cessione. Il PAOK Salonicco ha così colto l'occasione e ha chiuso per il giocatore, portandolo in Grecia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il 3 settembre scorso, Meité ha poi fatto il suo esordio nella sua nuova squadra, subentrando a Stefan Schwab al minuto 66' della partita persa per 1-0 sul campo del OFI Creta.