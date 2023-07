Calciomercato, Singo-Milan verso un accordo. Vagnati: “Ha meritato sul campo”

Cessione Singo? Il Torino pensa al sostituto. Piace Pedersen

In vista di una possibile cessione di Singo, il Torino dovrebbe a quel punto sostituirlo; nel ruolo in rosa c'è Brian Bayeye, che però nel suo primo anno al Toro non è mai stato ritenuto una vera alternativa da Ivan Juric . Secondo alcune indiscrezioni degli scorsi giorni in Olanda, piace al Torino Marcus Holmgren Pedersen, norvegese classe 2000 del Feyenoord, che ha una valutazione che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro e che ha disputato 29 partite in Eredivisie, 7 in Europa League e 4 in Coppa D'Olanda nella scorsa stagione, totalizzando un gol e due assist. Un profilo di alto livello, ma che difficilmente arriverebbe al Torino con la prospettiva di giocarsi il posto con Bellanova. In caso di partenza di Singo, appare più verosimile che il Torino possa concentrarsi su un profilo giovane che possa accontentarsi di non partire come titolare designato.