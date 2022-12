Calciomercato Torino, capitolo uscite: incognita Lukic, Sanabria vuole restare

Quando si parla di cessioni, in casa Toro tutte le attenzioni sono rivolte alla posizione di Sasa Lukic . Il futuro del serbo sarà tutto da scrivere a gennaio ed indirizzerà inevitabilmente quelli che saranno i movimenti in entrata. Dopo l'ammutinamento di agosto il caso era immediatamente rientrato nell'interesse di tutte le parti in gioco, ma ad oggi non si può essere certi del fatto che Lukic terminerà la stagione in granata. Prima di partire per il Qatar il centrocampista aveva aperto ad un addio già nel mercato di gennaio e nel frattempo non si registra ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto. Il serbo è vincolato con i granata fino al 30 giugno 2024, così la sessione di gennaio - in caso di mancato prolungamento - rappresenterebbe l'ultima occasione per vendere il giocatore prima che il prezzo inizi a calare notevolmente. Se il futuro di Lukic è da decifrare, ciò vale a maggior ragione anche per coloro il cui contratto scade già nel 2023: Djidji e Aina sono i primi tra questi.

Bayeye e Ilkhan: tra prestito e crescita alla corte di Juric

Tra i giocatori in uscita c'è di certo anche Brian Bayeye. Arrivato in estate dal Catanzaro, l'esterno ha pagato il doppio salto di categoria dalla C alla A e non ha ancora mai esordito in campionato. Sul giocatore non mancano gli interessi dalla Serie B ed in particolare Modena e Frosinone sarebbero intenzionate a prelevarlo in prestito. Un cambio di casacca nel mercato invernale sarebbe in questo caso la soluzione ideale e potrebbe garantire al giocatore di ampliare il proprio bagaglio d'esperienza. Discorso diverso per Ilkhan, anche lui reduce da una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio. Sicuramente la coperta corta in mezzo al campo non favorirebbe un'eventuale cessione in prestito, ma il Toro sembrerebbe in ogni caso intenzionato a far crescere il giovanissimo turco alla corte di Juric. Non così per il neozelandese Garbett, che cerca un prestito dopo non aver mai trovato spazio nella prima parte di campionato, e per Edera, che vive da mesi ai margini della rosa ma per il quale in estate non si è mosso nulla a livello di mercato anche e soprattutto per il grave infortunio dal quale era reduce.