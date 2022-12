Sanabria: “Mercato di gennaio? Solo chiacchiere, testa sul Toro al 100%”

Al termine del ritiro di San Pedro del Pinatar, l'attaccante del Torino Antonio Sanabria ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il numero 9 granata giudica positivamente questo ritiro: "È stato, prima di tutto, molto positivo ritrovarci in ritiro nel pieno di questa pausa così anomala. Abbiamo avuto l’opportunità di tornare a stare insieme, di lavorare tutti i giorni. [...] Abbiamo lavorato tanto con la palla, provando movimenti e schemi che dobbiamo portare in campo, e anche sul piano fisico. In qualche modo, è stato un lavoro simile a quello che facciamo durante la settimana-tipo quando ci avviciniamo alla partita". Sanabria è reduce da un periodo non troppo felice per lui dal punto di vista dei problemi fisici. Ci ha però tenuto a rassicurare i tifosi sulle sue attuali condizioni: "Sto bene, sono cresciuto in tutto, oggi sto molto meglio grazie al tanto lavoro fatto con i professionisti del club. Sono molto contento del mio livello di preparazione attuale. Sarò pronto per il 4, quando ripartirà la A". Una chiosa sul mercato di gennaio e sulla sua possibilità di cambiare maglia: "Io non leggo, non ascolto, non guardo nulla. So solo che sono con la mia testa sul Toro al 100%, quindi, solo chiacchiere".