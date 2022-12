Calciomercato Torino, cosa aspettarsi a gennaio: a centrocampo serve un innesto

In mezzo al campo per gennaio molto dipende dal futuro di Sasa Lukic. Sulla trequarti si valuta il prestito di Seck

Roberto Ugliono

Il calciomercato si avvicina e il Torino sta vagliando le possibilità per gennaio. Come raccontato da Urbano Cairo, Davide Vagnati è andato in Qatar per visionare da vicino possibili talenti da inserire in rosa, ma è bene tenere a mente che al momento il Torino non può fare operazioni che riguardino extracomunitari, avendo tutti gli slot al completo.

Calciomercato Torino, cosa aspettarsi a gennaio tra centrocampo e attacco — Al momento, ci sono molte probabilità sul fatto che i granata proveranno a regalare a Ivan Juric un centrocampista. L’identikit è presto fatto. Al Toro in mezzo serve un giocatore che possa aiutare la squadra in fase di interdizioni e aggiungere fisicità tra le opzioni che al momento ha a disposizione l’allenatore croato. Inoltre l’obiettivo è provare a prendere un mediano che oltre a queste caratteristiche, sia anche di prospettiva e quindi abbia dalla sua il fattore anagrafico. Poi non è detto che il lavoro del Toro si fermi qui.

Calciomercato Torino, le uscite: dubbi Lukic e Seck — A centrocampo molto dipende dal futuro di Sasa Lukic. I granata non vogliono privarsi a gennaio del serbo a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Se questa non dovesse essere pervenuta dalle parti di via Arcivescovado, allora Lukic rimarrà in granata fino alla fine della stagione. Rimanendo in tema uscite, più probabili sono quelle di Berisha, Bayeye, Garbett e Adopo (quest’ultimo se dovesse arrivare il rinforzo richiesto a centrocampo). In dubbio invece la partenza di Seck, il ragazzo ha bisogno di giocare, ma rimane da capire se e quali offerte possono arrivare al trequartista senegalese. In attacco poi, i granata stanno valutando se andare a investire ulteriormente per ampliare il roster e le possibilità di scelta di Juric.

Calciomercato Torino, cosa aspettarsi a gennaio tra porta e difesa — Discorso diverso per la difesa e per la porta, dove i granata non interverranno a scanso di clamorose sorprese. È ovvio che se dovesse partire Berisha, allora si aprirebbero dei discorsi anche tra i pali. Il Toro dovrà decidere se promuovere Gemello a secondo portiere o se trovare un altro giocatore da poter mettere (gerarchicamente) dietro a Milinkovic-Savic.