Calciomercato Torino, Gravillon atterrato a Malpensa: la foto

Andreaw Rayan Gravillon è arrivato in Italia. ll difensore francese, classe 1998, ha salutato il Reims e si è messo in volo per Milano, atterrando a Malpensa intorno alle ore 17. Ora si appresta ad apporre la firma sul contratto con il Torino per iniziare ufficialmente la nuova esperienza in maglia granata. Gravillon conosce già il campionato italiano (QUI il suo profilo) e va a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Ivan Juric, privo di Djidji e Zima, con il secondo out per 4 settimane almeno (QUI i dettagli sull'infortunio). Gravillon approda al Toro in prestito con diritto di riscatto. Qualora questo venisse esercitato in estate, il club granata sarebbe pronto a far firmare al difensore un contratto fino al 2027.