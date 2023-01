Torino, infortunio Zima: rottura del menisco, fuori per un mese circa

Il Torino perde David Zima per un infortunio. Il difensore ceco era rimasto fermo già per la scorsa partita contro l'Empoli a causa di un problema al ginocchio, per il quale si è sottoposto ad esami strumentali. Il difensore granata ha infatti riportato una rottura del menisco che lo terrà fuori per circa un mese. Una tegola non indifferente per Ivan Juric ed è anche per questo che il Torino ha chiuso per l'acquisto di Andreaw Gravillon dallo Stade Reims.

Torino, per Zima è il secondo stop di questa stagione

Zima ha riportato l'infortunio durante un allenamento della scorsa settimana. In questa stagione era stato fermo già in estate per una lussazione ad una spalla che lo tenne fermo per un mese. Fino ad oggi il 22enne ha raccolto undici presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Al momento si procederà per lui con una terapia conservativa, senza scartare l'ipotesi di un'operazione chirurgica se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi giorni. In difesa il Torino aspetta anche il recupero completo di Koffi Djidji, operato per una frattura al setto nasale. Djidji sarebbe comunque stato out per Fiorentina-Torino a causa di una squalifica.