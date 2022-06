Calciomercato Torino, incontro per Mandragora: i granata pronti al rilancio

Occhi puntati su Milano oggi, giovedì 23 giugno: l'entourage di Rolando Mandragora inconterà il Torino. Sul tavolo il futuro del centrocampista di origini napoletane. Il club granata non vuole perderlo dopo un anno e mezzo di prestito e così ha deciso di rilanciare la propria offerta per acquistarlo dalla Juventus, società che ne detiene il cartellino. Andrà oltre gli 8 milioni precedentemente presentati per cercare di superare la concorrenza della Fiorentina, la quale si è fatta molto insistente nelle ultime ore . Il Torino potrà far leva, oltre che sull'offerta, sul gradimento dello stesso centrocampista per la piazza granata. L'incontro odierno, dunque, avrà un peso specifico importante per le sorti del futuro prossimo di Mandragora e il Torino ha tutta l'intenzione di tenerlo alla corte di Ivan Juric.

Ricordiamo che la richiesta della Juventus si aggira sugli 11/12 milioni di euro e quindi la discrepanza iniziale tra Torino e bianconeri era piuttosto elevata. Proprio per questo la Fiorentina ha cercato di farsi largo nelle ultime giornate e di conseguenza il Torino sta provando a correre ai ripari per consegnare Mandragora il 4 luglio a Juric. Vale la pena rimembrare un altro aspetto della vicenda Mandragora-Torino. I granata avrebbero avuto l'obbligo di riscatto al 30 giugno 2022 se si fossero avverate due condizioni. La prima di queste era la salvezza, che effettivamente è stata centrata. La clausola non si è però attivata perché Mandragora non ha raggiunto le venti presenze da titolare in campionato (si è fermato a sedici). Archiviato l'obbligo di riscatto, sono così iniziate le trattative e oggi potrebbe essere uno snodo importante per il ritorno o meno di Mandragora in granata.