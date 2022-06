Calciomercato Torino, Praet: si punta al rinnovo del prestito con il Leicester

Il Toro non ha intenzione di rinunciare al belga, considerato una pedina fondamentale da Juric

Luca Bonello

Passano i giorni ed il Torino sul mercato è ancora fermo al palo, soprattutto per quel che riguarda la questione riscatti dei giocatori. Uno di quelli coinvolti in questa situazione è certamente Dennis Praet, per il quale il Torino non ha voluto esercitare il diritto di riscatto per il giocatore dal Leicester fissato a 15 milioni, considerato esso troppo caro per un calciatore fragile dal punto di vista fisico. I granata comunque non si vogliono privare del belga, dato che è considerato da Ivan Juric una pedina fondamentale.

CONTATTI - Negli scorsi giorni, l'agente di Praet, ha confermato la volontà del suo assistito di restare in Italiae che ci sono diverse squadre interessate a lui, tra le quali il Torino, i cui contatti con il Leicester non sono mancati. La questione è però sempre la stessa: il club inglese fa una valutazione troppo alta per il giocatore rispetto a quella che fa il Torino, in quanto si avvicina sempre ai 15 milioni.

SITUAZIONE - I contatti con il Leicester comunque ci sono stati e ci saranno e l'obiettivo del Toro è quello di trovare un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, nonostante gli inglesi non abbiano intenzione di abbassare le pretese, in quanto sanno bene che il ragazzo può avere mercato. Insomma, il Toro vuole Praet e il belga gradirebbe restare un altro anno a Torino, ma c'è da trovare l'accordo con il Leicester, e anche in fretta, dato che il calciatore, considerato il suo valore, non farebbe di certo fatica a trovare una nuova sistemazione.