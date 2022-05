Torino, il pagellone di fine anno: Praet 6,5, pedina fondamentale

L'intelligenza tattica e la capacità di legare i reparti del belga hanno convinto il tecnico croato, che difficilmente ha rinunciato a lui in stagione

PARTITA TOP - La miglior partita stagionale di Dennis Praet è senza dubbio il pareggio 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta del 27 aprile. Dopo il problema al piede e una mezz'ora di ambientamento nel match contro lo Spezia, il belga torna titolare sulla trequarti granata e sforna l'assist per il vantaggio. Successivamente, ruba la palla da cui nasce l'azione del rigore del 2-2, trova la verticalizzazione per Pobega che porta al rigore del 2-3 e chiude con quella per Sanabria da cui nasce il 2-4. Un match di altissimo livello, in cui è stato decisivo, solido e determinante.

PARTITA FLOP - La peggior partita stagionale di Dennis Praet è la sconfitta esterna per 1-0 contro lo Spezia del 6 novembre. Non al meglio dal punto di vista fisico, il belga passa un primo tempo totalmente in ombra, non aiutato dagli spazi ristretti. Per tutto il corso della gara non riesce mai a farsi vedere tra le linee ed è poco ispirato. In generale una partita sottotono in cui non riesce a determinare.